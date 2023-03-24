Кабмін ухвалив нові кадрові рішення у митній службі і не тільки

Кабінет міністрів сьогодні, 24 березня, ухвалив нові рішення щодо кадрових перестановок. Зокрема, їх провели у Державній митній службі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Кабміну.

Як зазначають у відомстві, на засіданні уряд ухвалив розпорядження про призначення Віталія Загайного державним секретарем Міністерства у справах ветеранів.

Також було підтримано звільнення:

Дмитра Клименкова з посади першого заступника голови Фонду державного майна;

Руслана Черкасcького з посади заступника голови Державної митної служби.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України на засіданні у вівторок, 21 березня, погодив звільнення двох заступників голови Фонду державного майна України.