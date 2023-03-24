Макрон у квітні поїде в Китай разом із президенткою Єврокомісії

Президент Франції Еммануель Макрон у п’ятницю оголосив, що під час візиту до Китаю на початку квітня його супроводжуватиме президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Європейська правда.

Як пише AFP, про це Макрон сказав у п'ятницю на пресконференції після саміту ЄС у Брюсселі.

"Я запропонував президентці фон дер Ляєн, щоб вона супроводжувала мене під час частини візиту, щоб представити Пекіну єдину (європейську. – Ред.) позицію" , – сказав він.

За даними ЗМІ, візит до Китаю найближчим часом планує і топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель, але конкретних домовленостей щодо нього поки немає.

Нагадаємо, Макрон оголосив про плани відвідати з офіційним візитом Китай наприкінці лютого після публікації Пекіном документа, що пропонує "політичне рішення" війни в Україні.

Крім того, 31 березня з візитом до Пекіна вирушить прем'єр Іспанії Педро Санчес, який також зустрінеться з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі у вівторок розкритикував заяви китайського лідера Сі Цзіньпіна про те, що КНР нібито є неупередженою стороною в російсько-українській війні.