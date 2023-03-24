Зеленський провів зустріч із представниками Світового банку

У п'ятницю, 24 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Світового банку, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні глави держави у Facebook.

"Важлива зустріч із делегацією Світового банку на чолі з віцепрезидентом у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б’єрде" , — йдеться у повідомленні.

Зеленський подякував за ту кількість програм, яку Світовий банк реалізує в Україні, особливо після початку повномасштабної війни. Окрему увагу було приділено забезпеченню фінансування донорами за координації Світового банку проектів з відновлення нашої країни, насамперед у сферах транспортної інфраструктури, електроенергетики та охорони здоров’я. Зеленський окремо відзначив важливість реалізації програм зі страхування бізнесу в Україні, що є особливо актуальним у контексті створення робочих місць.

"Дякую за готовність приходити на допомогу навіть в умовах воєнних викликів" , — додав президент.

Нагадаємо, 25 лютого Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США.