Прем'єр Іспанії закликав прислухатися до Китаю для припинення війни в Україні

Сьогодні, 24 березня, прем'єр Іспанії Педро Санчес виступив з прокитайською заявою, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Sky News.

"Китай є глобальним актором, тому, очевидно, ми повинні прислухатися до його голосу, щоб побачити, чи зможемо ми всі разом покласти край цій війні, а Україна зможе відновити її територіальну цілісність" , - наголосив Санчес перед своїм державним візитом до Пекіна.

Іспанський прем'єр збирається відвідати столицю Китаю 31 березня для переговорів з президентом Сі Цзіньпіном.

Очікується, що зустріч двох лідерів буде в основному зосереджена на триваючому конфлікті в Україні, в якому Китай назвав себе "неупередженим" і висунув мирний план з 12 пунктів, закликаючи до всеосяжного припинення вогню.

Пан Санчес своєю чергою публічно підтримав мирну пропозицію українського президента Володимира Зеленського, яка включає вимоги відновити статус-кво на території України до анексії Криму Росією в 2014 році.