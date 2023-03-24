Зеленський у Києві вручив главі МЗС Литви орден Ярослава Мудрого
Президент Володимир Зеленський у п’ятницю вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Лансбергісу, який прибув до Києва, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня, повідомляє Європейська правда.
Про це Зеленський повідомив у Facebook, виклавши відео.
Коментуючи вручення Ландсбергісу нагороди, президент подякував йому й Литві загалом за підтримку України.
"Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні", – підкреслив він.
Прокоментував отримання ордену й сам очільник МЗС Литви.
"Ця нагорода є визнанням величезної, щирої та непохитної підтримки, яку народ Литви надає Україні. Я пишаюся тим, що везу цю нагороду додому", – написав він у Twitter.
Раніше ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Литви у п'ятницю прибуде з візитом до Києва. Та про мету візиту Ландсбергіса і заплановані зустрічі офіційно не повідомлялось.
Востаннє Ландсбергіс був у Києві в листопаді минулого року. У той час разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн він брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.