Зеленський у Києві вручив главі МЗС Литви орден Ярослава Мудрого

Президент Володимир Зеленський у п’ятницю вручив міністру закордонних справ Литви Габріелюсу Лансбергісу, який прибув до Києва, орден князя Ярослава Мудрого III ступеня, повідомляє Європейська правда.

Про це Зеленський повідомив у Facebook, виклавши відео.

Коментуючи вручення Ландсбергісу нагороди, президент подякував йому й Литві загалом за підтримку України.

"Ми цього ніколи не забудемо. Вам завжди раді в Україні" , – підкреслив він.

Прокоментував отримання ордену й сам очільник МЗС Литви.

"Ця нагорода є визнанням величезної, щирої та непохитної підтримки, яку народ Литви надає Україні. Я пишаюся тим, що везу цю нагороду додому" , – написав він у Twitter.

This award is recognition of the huge, heartfelt and unwavering support shown for Ukraine by the people of Lithuania. I am proud to be taking this back home to them. pic.twitter.com/ENDkYPzuOr — Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) March 24, 2023

Раніше ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Литви у п'ятницю прибуде з візитом до Києва. Та про мету візиту Ландсбергіса і заплановані зустрічі офіційно не повідомлялось.

Востаннє Ландсбергіс був у Києві в листопаді минулого року. У той час разом із міністрами закордонних справ семи європейських країн він брав участь у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.