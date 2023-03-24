Федоров: Кабмін дав старт масовому виробництву дронів в Україні

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка значно прискорить створення та постачання вітчизняних дронів на фронт, а також створить умови для стрімкого розвитку українського ринку БПЛА, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні віце-прем'єра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

За його словами, це "історичне рішення, яке може пришвидшити нашу перемогу та розвинути ринок БПЛА в Україні".

"У межах Координаційного штабу з виготовлення дронів комплексно попрацювали з усіма українськими виробниками БПЛА. Зібрали їхні болі та блокери і системно рухаємося у вирішенні питань. Разом з Міноборони, Мінекономіки, Мінстратегпром та ДССЗЗІ.

Сьогоднішнє рішення дозволить виробникам БПЛА активніше розвиватися, масштабуватися, реінвестувати прибуток, конкурувати з іноземними компаніями. Замість витрачання місяців на непотрібну паперову та бюрократичну роботу — пришвидшений допуск БПЛА до експлуатації, їх закупка та постачання на фронт", — написав міністр.

За його словами, постанова фундаментально змінює підхід до самого мілтек-бізнесу з боку держави.

"Раніше прибуток на іноземні комплектуючі був 1%, на власні товари та послуги — 30%. Така регуляція стримувала розвиток українських виробників, стимулювала їх до переїзду за кордон чи маніпуляцій з документами. Це треба було змінити.

Щоб стимулювати розвиток БПЛА в Україні і залучити більше компаній до виробництва, масштабування та підвищення рівня локалізації комплектуючих, держава підняла частку прибутку до 25%", — підкреслив Федеров.