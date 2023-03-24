FT: Президент Бразилії запропонує створити "мирний клуб" щодо України під час візиту до Китаю

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва в рамках візиту до Пекіна запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни Росії проти України, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Financial Times.

Зазначається, що президент Бразилії прагне відновити дипломатичний вплив своєї країни після відносної ізоляції попереднього уряду Жаїра Болсонару, але опирається підтримці західних країн. Тож Луїс Інасіу Лула да Сілва запропонує "клуб миру" з Китаєм для посередництва в припиненні війни РФ проти України під час його поїздки до Пекіна цього тижня.

"Ми дуже зацікавлені в сприянні або допомозі створити якусь зустріч, яка б призвела до мирного процесу" , - сказав Мауро Вієйра, міністр закордонних справ Бразилії, в інтерв’ю Financial Times.

"Президент стільки разів казав, що він багато чує про війну, але дуже мало слів про мир. Його цікавлять мирні розмови".

Зокрема цього року Лула заявив, що він просуватиме ідею групи країн-посередників, сказавши, що "Китаю час докласти руку".

"Я пропоную створити групу країн, які намагатимуться сісти за стіл переговорів з Україною та Росією, щоб спробувати знайти мир" , — додав він.

Нагадаємо, про прагнення президента Бразилії стати посередником у мирних перемовинах між Україною та Росією у лютому повідомляв американський журнал Time. Так, Лула, зокрема, хоче повернути Бразилію на світову політичну арену

Ще раніше США таку ідею президента Бразилії відкинули. У Вашингтоні підкреслили, що рішення про переговори щодо завершення війни має ухвалювати президент України Володимир Зеленський.