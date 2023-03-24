Bloomberg сумнівається, що Росія збере ще 400 тисяч солдатів для війни в Україні

Ціль Кремля цього року набрати до 400 тисяч контрактників для війни в Україні навряд чи є реалістичною, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у матеріалі американського видання Bloomberg.

"Масштабна вербувальна кампанія дозволить Кремлю уникнути ще однієї примусової мобілізації резервістів. Майже всі 300 000 військовослужбовців, мобілізованих восени, перебувають на полі бою в Україні, але за останні місяці Росії не вдалося взяти жодного великого міста" , — зазначено у статті.

Зазначається, що для поповнення та розширення своєї армії в Росії вже розпочалася кампанія з набору контрактників. Регіональні чиновники отримали квоти на набір і розсилають потенційним добровольцям повістки для приходу до призовних комісій, де їм пропонується записатися до лав армії РФ.

Bloomberg підкреслює, що мета залучення 400 000 контрактників цього року, швидше за все, є нереалістичною. Це приблизно дорівнює кількості професійних військ, які були у Росії до початку вторгнення 24 лютого 2022 року.

"За нинішніх обставин я не думаю, що вони зможуть набрати людей в армію, за винятком, можливо, незламних патріотів або людей, які мають фінансові проблеми. Я не бачу можливості для них зробити ще один великий ривок в Україні, якщо вони не перейдуть до економіки воєнного часу та воєнного стану" , — сказала старша наукова співробітниця Інституту політики Дару Массікот.

Як пише Bloomberg, РФ не готова до такого набору людей, особливо напередодні виборів навесні наступного року, на яких президент Росії Володимир Путін, швидше за все, балотуватиметься на п'ятий термін.

Нагадаємо, З 1 квітня в Росії розпочнеться новий набір контрактників до армії. За даними ЗМІ, Міноборони країни-окупанта планує поповнити війська на 400 тисяч людей.