Зеленський відзначив бійців, які дали найкращий результат за минулу добу
Президент Володимир Зеленський відзначив українських бійців, які дали найкращий результат за минулу добу, зокрема на Донецькому та Запорізькому напрямку, повідомляє Українська правда.
Про це заявив Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 24 березня.
"Як і завжди, відзначу сьогодні наших бійців, які за минулу добу дали найкращий результат.
Передусім на Донеччині. Славетна 72-га окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців – дякую вам, хлопці! Морпіхи 36-ї бригади – молодці! 55-та окрема артилерійська бригада Запорізька Січ – дякую вам, воїни, за незмінну влучність, за справжній військовий гарт! Морпіхи "Тридцятьпʼятки" і 79-та бригада ДШВ – дякую вам!
Запорізький напрямок: 44-та артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – теж дякую за влучність!
Хочу окремо відзначити всіх тих наших бійців, які завдають окупанту ударів у відповідь на терор, які вираховують позиції ворога, з яких бʼють по наших містах. Кожна знищена позиція терористів – це врятовані життя наших людей.
Я дякую і Збройним Силам, і розвідці, і воїнам Служби безпеки – кожному й кожній, хто долучається до виконання цього завдання... До справедливої вогневої відповіді саме тим, хто є джерелом терору. За такі удари, як по Костянтинівці сьогодні, як по багатьох інших наших містах".
Зеленський наголосив, що Україна не пробачить знущання зі своїх людей, не пробачить цих смертей і поранень, тож "усі російські терористи будуть розбиті".
Президент подякував усім, хто наближає перемогу України.