Кулеба: ПАР не зможе повністю проігнорувати ордер на арешт Путіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що Південно-Африканська Республіка, куди збирається з візитом президент РФ Володимир Путін, не зможе повністю проігнорувати ордер на його арешт, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Кулеба в Instagram.

"Ясно, що ПАР не відмовиться від Путіна принципово, тому що це їхній політичний союзник… Вони і спільні навчання проводили, і корабель туди приплив з літерою Z. Але я не думаю, що ПАР зможе повністю проігнорувати ордер МКС".

Кулеба зазначив, що якщо країни будуть зневажати ордер Міжнародного кримінального суду, то це розвалить саму інституцію, тому МКС зацікавлений в тому, щоб його ордер виконувався.

Нагадаємо:

17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна.

При цьому очікується, що в серпні Путін відвідає 15-й саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці, яка підписала Римський статут і зобов'язана виконати ордер.

Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться проконсультуватися з російською стороною стосовно ордера на арешт Путіна.