Залужний провів телефонну розмову з адміралом Британії: про що домовилися
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поговорив телефоном із начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Тоні Радакіном, зокрема, про посилення протиповітряної оборони, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні Залужного в Telegram.
За словами головнокомандувача, він розповів колезі про ситуацію на всій лінії фронту. Найскладнішою ділянкою залишається Бахмутський напрямок, але Силам оборони вдається стабілізувати ситуацію.
"Також обговорили питання посилення українського ППО. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати зв'язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку", — додав Залужний.