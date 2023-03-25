ОВА: За добу ворог випустив по Херсонщині понад 300 снарядів, є жертви

За минулу добу по Херсонській області росіяни випустили 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів", загинули дві людини, ще 6 отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

"За минулу добу противник здійснив – 67 обстрілів, випустивши 301 снаряд з важкої артилерії та "Градів".

За даними ОВА, місто Херсон ворог обстріляв 7 разів.

Прокудін зазначив, що 23 снаряди влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, медичний заклад.

Внаслідок обстрілів є жертви. Дві людини загинули, шестеро – отримали поранення.