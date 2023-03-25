Група кредиторів схвалила гарантії за кредитом МВФ для України

Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів", GCU) надала фінансові гарантії для програми Міжнародного валютного фонду з метою відновлення макроекономічної стабільності країни, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява GCU.

"Під час зустрічі МВФ представив опис економічної та фінансової ситуації в країні, свою оцінку економічних перспектив України та дефіциту фінансування у 2023-2027 роках, а також свій аналіз стійкості боргу" , - йдеться у повідомленні.

Надання фінансових гарантій з боку GCU включає продовження мораторію на виплату боргів України з 1 серпня 2022 року на період дії програми МВФ (2023-2027 роки).

"Група закликає всіх інших офіційних двосторонніх кредиторів якнайшвидше досягти угоди з Україною про режим боргу, принаймні, настільки ж сприятливий" , - наголошується в заяві.

У липні 2022 року Група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу ("Група кредиторів") оголосила про намір призупинити виплати основного боргу та відсотків за двосторонніми боргами з 1 серпня 2022 року до кінця 2023 року, з можливістю продовження призупинення ще на рік.

Група кредиторів України включає Канаду, Францію, Німеччину, Японію, Велику Британію та Сполучені Штати Америки. До спостерігачів Групи входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Іспанія, Швеція та Швейцарія.

Цього тижня було досягнуто домовленості з МВФ на робочому рівні за новою програмою фінансування України на 15,6 млрд доларів.