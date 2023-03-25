Розвідка Британії: РФ повертається до оборонного плану на фронті

Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії 25 березня.

Відзначається, що штурм російськими військами міста Бахмут на Донбасі значною мірою зупинився. За даними британської розвідки, це, ймовірно, насамперед, є наслідком значного виснаження російських сил.

Однак, зазначають у Міноборони Британії, Україна також зазнала значних втрат під час оборони міста.

"Ситуація в Росії також, ймовірно, погіршилася через напруженість у відносинах між Міністерством оборони Росії та групою Вагнера, які надають війська в цьому секторі" - йдеться в огляді.

Британська розвідка вказує, що Росія, ймовірно, змістила свій оперативний фокус на Авдіївку, що на південь від Бахмута, і на сектор Кремінна-Сватове на півночі - райони, де Росія, швидше за все, прагне лише стабілізувати лінію фронту.

"Це свідчить про загальне повернення до більш оборонного оперативного плану після непереконливих результатів спроб Росії провести загальний наступ з січня 2023 року" - йдеться в огляді.

Розвідка Британії раніше повідомляла, що російські сили дещо покращили своє становище під Кремінною, але загалом більше орієнтуються на оборону, аніж наступ.