Генштаб назвав нові втрати росіян за минулу добу
Українські захисники за минулу добу ліквідували ще 720 окупантів. Також було знищено ворожий гелікоптер та 11 бронемашин, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорять дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 169890 (+720) осіб ліквідовано,
- танків - 3580 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6932 (+11) од,
- артилерійських систем - 2623 (+7) од,
- РСЗВ - 520 (+9) од,
- засоби ППО - 276 (+0) од,
- літаків - 305 (+0) од,
- гелікоптерів - 291 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2214 (+6),
- крилаті ракети - 911 (+0),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5483 (+19) од,
- спеціальна техніка - 279 (+2).
Додамо, що за минулу добу підрозділи українських ракетних військ і артилерії, своєю чергою уразили два пункти управління військ РФ, 4 райони зосередження противника.
Нагадаємо, як підрахували аналітики ISW, за час вторгнення елітну бригаду морської піхоти РФ знищували та відновлювали 8 разів.