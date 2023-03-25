У РФ хочуть шукати країни, які відмовляться від співпраці із судом у Гаазі

Голова Держдуми РФ В'ячеслав Володін запропонував заборонити МКС на території РФ і ввести покарання за сприяння організації. Країна також шукатиме союзників, які відмовляться від суду в Гаазі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Володін у Telegram.

﻿"Необхідно розробити зміни до законодавства, що забороняють будь-яку діяльність МКС на території нашої країни, а також передбачити відповідальність за сприяння і підтримку МКС.

Важливо організувати роботу з укладення двосторонніх угод із дружніми країнами, що передбачають взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС.

У Верховного головнокомандувача Російської Федерації має бути право на будь-які дії для захисту наших громадян у разі ухвалення міжнародними структурами рішень, що суперечать нормам Конституції Росії".

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