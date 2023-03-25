У Полтавській області чутимуть постріли: в ОВА пояснили причину
У Полтавській області жителів попереджають про звуки пострілів. Причиною тому є навчання військових у одній із громад, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє Telegram очільника Полтавської ОВА Дмитра Луніна.
"25 березня у Лубенській громаді проводитимуть навчальні стрільби. Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій!" - написав Лунін.
Нагадаємо, раніше в Івано-Франківській області попереджали про вибухи у зв'язку з навчаннями українських військових.
Додамо, раніше захисники північного кордону України провели масштабні навчання.