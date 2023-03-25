Прем’єр Польщі: в ЄС спостерігається все більше втоми від санкцій

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький висловив сподівання, що наступний пакет санкцій ЄС проти Росії буде ухвалений протягом двох місяців, хоча і зазначив, що в Євросоюзі вже спостерігається втома від санкцій, повідомляє Європейська правда.

Про це він сказав в інтерв’ю RMF FM.

На його думку, тема санкцій повернеться на порядок денний найближчими тижнями. Він нагадав, що і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також відкрита до цього.

"Я також стурбований тим, що обмеження, які вже існують, дуже часто обходять. На додаток до 11-го пакету санкцій, ми також повинні говорити про посилення існуючих пакетів. Коли я розмовляю з дипломатами в Брюсселі, обхід санкцій - це така собі замінна тема для наступних пакетів" - сказав Моравецький.

"Польща діє у двох напрямках. З одного боку, ми вказуємо Єврокомісії на дірки, лазівки, якими користується Росія, щоб уникнути санкцій. З іншого боку, ми є серед тих, хто керує наступними пакетами" - додав він.

Прем'єр Польщі сподівається, що новий пакет буде затверджений протягом двох місяців.

"Насправді, сьогодні набагато менше апетиту, набагато менше апетиту до подальших санкцій" - зазначив Моравецький.

"Матеріальна втома вже очевидна. Тому для Польщі важливо переконати наших партнерів, що те, що відбувається в Україні, є абсолютно неприйнятним, що ми живемо в ключовий історичний момент як Європа і повинні реагувати відповідно. Я маю обережний оптимізм, що нам вдасться переконати наших партнерів у наступних пакетах допомоги" - сказав він.

Моравецький також сподівається, що в новому пакеті санкцій будуть ті пункти, на яких Польща наполягала ще в контексті десятого пакета.

"Дійсно, коли я був у Києві, президент Зеленський, зокрема, був зацікавлений у тому, щоб до санкційного списку потрапили люди, які відіграють величезну роль у поширенні російської пропаганди. Ми отримали понад сотню таких імен, ми передали їх до Європейської комісії. Я сподіваюся, що Комісія поставиться до цього серйозно" - заявив прем’єр Польщі.

Як повідомлялося, 74% європейців підтримують економічні санкції проти Росії.