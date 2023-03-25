Зеленський: ЗСУ поки що не можуть почати контрнаступ, оскільки зброї недостатньо

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ЗСУ поки що не можуть розпочати контрнаступ, який був запланований на весну, оскільки зараз недостатньо зброї, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський в інтерв'ю японському виданню Yomiuri, якого цитує "Радіо Свобода".

Зеленський пояснив, що необхідна додаткова підтримка зброєю – боєприпаси й винищувачі, а тому військові чекають надходження їх від партнерів України.

Президент додав, що армія РФ щодня випускає втричі більше снарядів, ніж українські військові.

Нагадаємо:

Прагнення російських військ стабілізувати лінію фронту свідчить про повернення РФ до оборонного оперативного плану після того як наступальні спроби не принесли переконливих результатів, вважає розвідка Британії.