ЗМІ: У США стався потужний вибух на шоколадній фабриці, є жертви

В американському штаті Пенсільванія стався потужний вибух на шоколадній фабриці.Внаслідок чого загинули дві людини, а ще дев'ять - пропали безвісти, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє AP News.

Відомо, що вибух стався у п'ятницю, 24 березня на фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг.

Як передають журналісти та очевидці, вибух стався о 16:57. Інцидент призвів до руйнування фабрики та пошкодження сусідньої будівлі.

Загалом, як в підсумку стало відомо, внаслідок інциденту вісім людей були доставлені в лікарню. Двоє людей були госпіталізовані в задовільному стані, а п’ятеро перебувають на лікуванні.

Що стало причиною вибуху не відомо, цим питанням займаються наразі правоохоронці.

Нагадаємо, також ми писали, що в американському штаті Огайо потяг, який перевозив небезпечні речовини, зійшов з рейок та загорівся.