Боррель: Візит лідера Китаю до Путіна зменшив ризик ядерної війни

Поїздка лідера Китаю до Москви цього місяця зробила світ безпечнішим, зменшивши ймовірність того, що Владімір Путін застосує ядерну зброю, повідомляє Європейська правда.

Так вважає глава зовнішньополітичного відомства ЄС, повідомляє Financial Times.

Жозеп Боррель заявив, що президент Сі Цзіньпін "дуже, дуже чітко" дав зрозуміти російському лідеру, що він не повинен розгортати ядерну зброю, посилаючись на мирний план Китаю щодо України з 12 пунктів, який засуджує її використання.

"Важливо те, що цей візит зменшує ризик ядерної війни, і вони [китайці] дали це дуже, дуже чітко зрозуміти" , - сказав Боррель.

"Президент хоче мінімізувати ризик бути пов'язаним з російським військовим втручанням. Вони не залучені у військові дії, і немає жодних ознак того, що вони хочуть втручатися у військові дії" , - додав він.

Незважаючи на попередження з боку США про те, що Пекін планує надіслати зброю своєму союзнику, Боррель заявив, що немає жодних доказів цього.

"Вони не перетнули жодної червоної лінії" , - сказав він, додавши, що Китай не "повністю приєднався до Росії".

Він сказав, що запропоноване Китаєм рішення конфлікту, яке було відкинуте США, не було достатнім для вирішення конфлікту, але не було повністю промосковським.

Однак Боррель звинуватив Китай у тому, що він разом з Індією "скористався ситуацією". За його словами, Китай пропонує "економічну підтримку", купуючи російську нафту за низькими цінами:

"Для них це хороший бізнес. Не можна очікувати, що Китай припинить купувати російську нафту".

Як повідомлялося, Високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель вважає, що партнерські відносини Китаю та Росії мають межі, незважаючи на протилежну риторику.