В ООН побачили "дискримінацію" в обшуках в УПЦ МП

Управління Верховного комісара ООН з прав людини не виключають, що масштабні обшуки в церквах та у священників Української православної церкви Московського патріархату можуть "мати дискримінаційний характер"﻿. Про це йдеться у докладі Управління в період з 1 серпня 2022 року по 31 січня 2023 року, повідомляє Ділова столиця.

У доповіді згадується, що Служба безпеки України провела обшуки в монастирях, офісах, навчальних закладах та іншій власності УПЦ МП в Києві, Рівному, Житомирі, Івано-Франківську, Чернівцях, Дніпропетровську, Хмельницькому, а також у Черкаській, Волинській, Херсонській, Тернопільській, Полтавській та Закарпатській областях.

В ООН стверджують, що в деяких випадках співробітники СБУ допитували священнослужителів із використанням поліграфа.

"УВКПЛ стурбоване тим, що дії держави, спрямовані проти УПЦ, можуть мати дискримінаційний характер. УВКПЛ також нагадує про необхідність забезпечення того, щоб усі особи, яким висунуто кримінальні звинувачення, користувалися всім спектром невіднятних прав на справедливий судовий розгляд" , — заявили в ООН.

Раніше голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе заявив, що наразі в розслідуванні порушень прав людини в Україні не знайдено доказів скоєння РФ геноциду. При цьому комісія виявила численні фати вчинення Росією військових злочинів та злочинів проти людяності в Україні.

Голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер 24 березня представила дві нові доповіді: щодо поводження з військовополоненими і щодо ситуації з правами людини в Україні загалом. В Україні з висновками ООН категорично не погодились.

17 березня прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков назвав рішення про виселення УПЦ МП з Києво-Печерської лаври незаконним та таким, що виправдовує вторгнення РФ в Україну.