Українські танкісти завершили навчання у Британії

Українські військовослужбовці завершили у Великобританії навчання на танках Challenger 2.﻿﻿ Про це, з посиланням на видання The Guardian, повідомляє Українська правда.

У Міноборони Британії повідомили, що екіпажі і танки прибудуть до України вчасно для весняного контрнаступу, пише видання.

"Надихає спостерігати за рішучістю українських солдатів, які завершили навчання на танках Challenger 2 на британській землі. Ми продовжуватимемо підтримувати їх і робити все можливе, щоб підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно" , – сказав міністр оборони Британії Бен Уоллес.

Зазначається, що екіпажі пройшли навчальні інструкції, як командувати, водити і працювати злагоджено на танках Challenger 2, а також ефективно ідентифікувати цілі та вражати їх.