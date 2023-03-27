Путін все ще думає, що може перемогти Україну – ISW

Президент РФ Володимир Путін переконаний, що з часом зможе отримати перемогу над Україною, вважають експерти Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Ані Україна, ані Захід не переконали Путіна в тому, що він повинен розглянути можливість будь-якого компромісу. Натомість Путін залишається зосередженим на досягненні своїх початкових військових цілей шляхом затяжного конфлікту, в якому він переможе, нав'язавши силою свою волю Україні або зламавши волю України після того, як Захід припинить підтримувати Київ" , - стверджують в ISW.

В інституті наголосили, що, незважаючи на те, що Путіну не вдалося взимку "заморозити" Україну і Європу, а російський зимово-весняний наступ наближається до кульмінації, він продовжує давати зрозуміти словами і справами, що не готовий відмовитися від своїх максималістських цілей щодо України.

"Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута і Авдіївки, а також уздовж лінії фронту в Луганській і західній частині Донецької областей є ще одним показником того, що Путін залишається відданим ідеї перемоги у затяжній війні" , – йдеться у звіті.

Аналітики ISW відзначають, що наразі Путін не висуває жодних умов для переговорів, окрім повної перемоги Росії.

"Путін не вживає військових заходів, які були б розумними, якби він серйозно ставився до пошуку компромісу шляхом переговорів. Нинішня лінія фронту створила б дуже сприятливі умови для відновлення російського вторгнення, якби Путін запропонував прийняти її як межу припинення вогню. Але він явно не бажає цього робити" , – вважають експерти.

Таким чином, наголошують в ISW, вибір, який стоїть зараз перед Україною та її західними партнерами, відносно простий.

"Україна може в односторонньому порядку припинити бойові дії, навіть якщо російські атаки з землі і повітря триватимуть, що призведе до катастрофічної поразки. Українські війська можуть продовжувати воювати у дуже обмежений спосіб, прагнучи лише утримати те, що вони зараз мають, що заохочуватиме Путіна до подальших зусиль, спрямованих на повну військову перемогу. Або ж вони можуть розпочати послідовні контрнаступальні операції з подвійною метою: переконати Путіна прийняти компроміс, досягнутий шляхом переговорів, або ж створити військові реалії, достатньо сприятливі для України, щоб Київ і його західні союзники змогли ефективно заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень Путіна.