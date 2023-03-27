Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів та 6 ББМ
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
- танків - 3595 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од.,
- артилерійських систем – 2 638 (+7) од.,
- РСЗВ – 523 (+1) од.,
- засобів ППО – 277 (+0) од.,
- літаків – 305 (+0) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216 (+0) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 285 (+3) од.
Дані уточнюються.