Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів та 6 ББМ

Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів та 6 ББМ
Фото: Міноборони України

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,
  • танків - 3595 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од.,
  • артилерійських систем – 2 638 (+7) од.,
  • РСЗВ – 523 (+1) од.,
  • засобів ППО – 277 (+0) од.,
  • літаків – 305 (+0) од.,
  • вертольотів – 291 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216 (+0) од.,
  • крилатих ракет - 911 (+0) од.,
  • кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 285 (+3) од.

Дані уточнюються.

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