Генштаб: ЗСУ за добу ліквідували 610 окупантів та 6 ББМ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише за минулу добу захисники України ліквідували 610 загарбників, 7 артилерійських систем, 6 бойових броньованих машин та 1 РСЗВ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 160 (+610) осіб ліквідовано,

танків - 3595 (+0) од.

бойових броньованих машин – 6 953 (+6) од.,

артилерійських систем – 2 638 (+7) од.,

РСЗВ – 523 (+1) од.,

засобів ППО – 277 (+0) од.,

літаків – 305 (+0) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 216 (+0) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 493 (+7) од.,

спеціальної техніки – 285 (+3) од.

Дані уточнюються.