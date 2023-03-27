Сирський оцінив обстановку на бахмутському напрямку

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський вчергове відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку, повідомляє Українська правда.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми" , - заявив генерал-полковник.

За його словами, оборона Бахмута обумовлена військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень та обладнаних вогневих споруд.

Сирський підкреслив, що командування прораховує всі можливі варіанти розвитку подій, та буде діяти адекватно до обстановки, що склалася.

Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими захисниками він оцінив обстановку та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання".

Також командувач прийняв ряд оперативних рішень, спрямованих на посилення спроможностей щодо стримування та нанесення ураження загарбникам.