Розвідка Британії: Надводні безпілотники стримують Чорноморський флот РФ

Російський флот в окупованому Севастополі — у постійній небезпеці через можливі атаки дронів﻿. Про це йдет﻿ься у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається, 22 березня щонайменше три безпілотні надводні кораблі й один безпілотний літальний апарат спробували завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму. За інформацією з відкритих джерел, один дрон був зупинений захисними бонами, а два — підірвані в гавані. Російські офіційні особи казали, що жодне російське судно не постраждало.

Міноборони нагадує, що під час попередньої атаки дронів на Севастополь 29 жовтня 2022 року зазнали пошкоджень тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".