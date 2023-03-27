Розвідка Британії: Надводні безпілотники стримують Чорноморський флот РФ
Російський флот в окупованому Севастополі — у постійній небезпеці через можливі атаки дронів. Про це йдеться у зведенні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається, 22 березня щонайменше три безпілотні надводні кораблі й один безпілотний літальний апарат спробували завдати удару по російській військово-морській базі Севастополь в окупованому Криму. За інформацією з відкритих джерел, один дрон був зупинений захисними бонами, а два — підірвані в гавані. Російські офіційні особи казали, що жодне російське судно не постраждало.
Міноборони нагадує, що під час попередньої атаки дронів на Севастополь 29 жовтня 2022 року зазнали пошкоджень тральщик "Іван Голубець" та фрегат "Адмірал Макаров".
"Незважаючи на те, що нові атаки, швидше за все, не завдали шкоди жодному військовому об'єкту, загроза дронів, ймовірно, продовжує стримувати дії російського Чорноморського флоту", — зазначають у міністерстві, посилаючись на дані британської розвідки.