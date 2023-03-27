УЗ повертатиме повну вартість квитків навіть після відправлення потяга

Укрзалізниця дозволила повертати квитки на потяги вже після відправлення - відтепер можна буде повернути не 10% від вартості, а майже повну суму, крім вартості плацкарти. Про це повідомляє пресслужба УЗ.

У суботу вступили в дію зміни до Правил перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України.

Згідно з ними, зокрема, офіційно дозволено повертати пасажиру повну вартість квитка і половину вартості плацкарти, якщо пасажир повертає квиток не менше ніж за 6 годин до відправлення поїзда (раніше - не менше ніж за 9 годин).

Також дозволено повертати повну вартість квитка (а не 10%, як це було раніше) після відправлення поїзда, але не більше, ніж за годину після відправлення. При цьому вартість плацкарти не повертається, а повернення квитка після відправлення можливо тільки офлайн.

Крім цього, урегульовано питання замовлення перевезень автомобіля через електронні сервіси, уточнено порядок оплати за перевезення собак та дрібних кімнатних тварин, введено нову категорію поїздів, якої раніше юридично не існувало - місцеві поїзди.

Під цією категорією маються на увазі поїзди, пристосовані для зʼєднання інфраструктури різних видів транспорту, а також визначено порядок оформлення, проїзду та повернення проїзних документів для такого сполучення.

Також офіційно спрощено процес оформлення замовлень для перевезення організованих груп пасажирів. Раніше оформлювати таке замовлення можна було тільки в письмовому вигляді особисто, тепер процедуру дозволено перенести в онлайн.