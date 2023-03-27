Російські війська вдарили по Слов'янську - Зеленський
Окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені, відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.
"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ", - написав Зеленський під відео.
За його словами, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.
"Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - зазначив президент.