Російські війська вдарили по Слов'янську - Зеленський

Окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені, відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ" , - написав Зеленський під відео.

За його словами, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.