Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло

У Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення. Про це, з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі, Україна завершує найважчий опалювальний сезон. У частині областей погодні умови дозволили це зробити раніше, ніж було заплановано.

"Зараз очікується похолодання, але після нього опалення почнуть поступово відключати й в інших областях" , - сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

У НАК також зазначили, що Україні вдалося пройти цю зиму без серйозних проблем з теплопостачанням.