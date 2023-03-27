В Україні заміновано понад 180 тис. кв.м, — ООН
Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів, наразі заміновано понад 180 тис. кв. м території. Про це заявила директор Кризового бюро Програми розвитку ООН Асако Окай, повідомляє Ділова столиця.
"Це цифри, що шокують. Близько 30% території всієї України потребує очищення. Понад 180 тис. кв.м країни можуть бути забруднені. Це територія, що у 4,5 рази перевищує площу Швейцарії. За оцінками, понад 10 млн українців перебувають у небезпеці. Таким чином, Україна стала одним із найбільших у світі мінних полів", – сказала Окай.
Вона наголосила, що питання розмінування територій є пріоритетним, оскільки багато районів України поки що недоступні, що ускладнює екстрену допомогу та затримує реконструкцію.
"Вже знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів", – повідомила Окай.
Вона додала, що на очищення такого масштабу території знадобляться десятиліття.