ЄС планує запровадити санкції проти молдавських олігархів, - Bloomberg

Європейський союз збирається запровадити санкції проти молдовських олігархів, яких звинувачують у сприянні дестабілізації ситуації в країні.﻿ Про це, з посиланням на Bloomberg, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Джерела видання повідомили, що ЄС працює над створенням правової бази, яка дала б йому змогу ввести санкції проти цих осіб.

У Брюсселі сподіваються, що цю основу буде створено до червня, коли в Кишиневі відбудеться саміт Європейського політичного співтовариства.

Молдова раніше закликала ЄС запровадити санкції проти олігархів, які, на її думку, співпрацюють із Росією в прагненні розпалити насильство і повалити уряд, і кілька країн ЄС підтримали ці заклики.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявляла, що Росія посилює спроби вплинути на ситуацію та суспільство у Молдові та Грузії.

Крім того, президент Молдови Травня Санду заявляла, що від РФ надходять лише погрози, а отже, країні потрібно зосередитися на вступі до ЄС.