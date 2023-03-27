Прем'єр Японії закликатиме Китай діяти відповідально щодо України

Японія буде закликати Китай до відповідальних дій щодо війни Росії проти України, оскільки Москва не демонструє, що готова до поступок, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди, якого цитує NHK.

Відповідну заяву глава уряду зробив під час пленарного засідання верхньої палати парламенту. Він відзвітував про свій недавній візит до України.

Кісіда зазначив, що Росія не демонструє жодних ознак готовності до поступок, оскільки продовжує атакувати Україну. Також він прокоментував ставлення Китаю до війни в України. Прем'єр заявив, що буде закликати Пекін "діяти відповідально", оскільки Японія продовжує обмінюватися з Китаєм думками щодо війни.

Крім того, Кісіда наголосив, що терміни початку переговорів повинні залежать від волі України, яка повинна самостійно визначити своє майбутнє.

Нагадаємо, 21 березня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда відвідав Україну з візитом. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Крім того, Кісіда заявив, що Японія виділить Україні 30 млн доларів для закупівлі нелетального озброєння.