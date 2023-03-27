Зеленський відвідав передові позиції українських військових у Запорізькій області

Під час робочої поїздки до Запорізької області президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції українських військових, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс президента.

"Маю честь сьогодні бути тут і подякувати вам за те, що захищаєте нашу державу, усіх нас, наш суверенітет, наші міста, наших дітей...

Бажаю всім нам перемоги. Живіть і боріться. З такими, як ви, ми обов'язково переможемо".

Повідомляється, що президента поінформували про оперативну ситуацію на відповідних ділянках фронту, забезпечення боєприпасами й технікою.

Зеленський також вручив військовослужбовцям державні нагороди. Захисники України отримали з рук президента ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та "За мужність" ІІІ ступеня.

Натомість військові подарували главі держави коїн, що є символом військового братерства.