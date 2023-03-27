У Німеччині відреагували на плани Путіна щодо ядерної зброї в Білорусі

Німеччина вважає плани російського диктатора Володимира Путіна розмістити ядерну зброю у Білорусі "черговою спробою залякування", повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Tagesschau, про це заявили кілька чиновників німецького уряду.

Зокрема, речниця Міністерства закордонних справ Німеччини назвала таку риторику глави Кремля безвідповідальною.

"Ми, звичайно, не піддаватимемося на це (залякування - ред.) у нашому курсі підтримки України в її самообороні" , - зазначила вона.

При цьому речник Міністерства оборони ФРН наголосив, що заява Путіна не змінила оцінку Заходом ядерної загрози, яка існує через вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Путін вирішив розмістити ядерну зброю у Білорусі. Це він зробив нібито через прохання самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Також ми писали, що за інформацією Інституту вивчення війни, перекинути частину ядерної зброї до Білорусі Путін хотів ще до початку повномасштабного вторгнення.