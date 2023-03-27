Кількість потерпілих від удару РФ по Слов'янську зростає: двоє вбитих, 34 поранені
Триває рятувальна операція на місцях прильотів у Слов'янську та Дружківці Донецької області: кількість постраждалих зростає, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
"Станом на 15:00 відомо про 34 потерпілих, з них двоє - загинули. П'ятеро поранених - у вкрай тяжкому стані. Руйнуванням зазнали адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхових і 7 приватних будинків, 10 автомобілів".
Російські війська атакували Донецьку область 27 березня чотирма ракетами С-300. На місцях прильотів у Слов'янську та Дружківці працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та парамедики поліції, всі екстрені служби.
У Дружківці повністю зруйновано дитячий будинок, пошкоджено об'єкти соціальної інфраструктури.