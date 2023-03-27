Президент Литви: РФ треба зупинити, поки вона не спричинила ядерну катастрофу

Президент Литви Гітанас Науседа закликав зупинити Росію, доки вона не спричинила ядерну катастрофу, повідомляє Європейська правда.

Про це він написав у Twitter.

Науседа назвав оголошення президента РФ про розміщення тактичної ядерної зброї у Білорусі проявом ядерного шантажу.

"Російський ядерний шантаж триває, оскільки Путін оголосив про плани розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. І знову - повне нехтування міжнародними угодами. Агресора необхідно зупинити, щоб він не спричинив ядерну катастрофу" , - написав Науседа.

Russian nuclear blackmail continues as Putin announces plans to deploy tactical nuclear weapons in Belarus. Once again - complete disregard of international agreements. The aggressor must be stopped from causing a nuclear disaster. — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 27, 2023

Нагадаємо, президент Росії Владімір Путін заявив, що у Білорусі до липня розмістять тактичну ядерну зброю і порівняв власні ядерні плани з розміщенням США своєї зброї в Європі. Він наполягав на тому, що Росія не порушить обіцянки щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель назвав ці плани загрозою для європейської безпеки, а у НАТО назвали ядерну риторику Росії "небезпечною та безвідповідальною".

США зазначили, що не бачать жодних ознак підготовки Росії застосувати ядерну зброю.