Мешканців частини Херсонської області попередили про відключення світла

Завтра, 28 березня, у частині населених пунктів Бериславської громади Херсонської області відключать електропостачання, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА в Telegram.

Як зазначають у відомстві, заплановані відключення світла пов'язані з проведенням аварійно-ремонтних робіт.

"Орієнтовно з 10:00 до 16:00 світло вимикають у Бериславі, Новобериславі, Шляховому та Томариному. Просимо поставитися з розумінням, енергетики докладають максимум зусиль, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені росіянами мережі" , - зазначають в ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві сьогодні, 27 березня, вдень повністю відновили електропостачання після аварії.

Також ми писали, що світло у частині Херсонської області відключали минулого тижня.