WSJ: Росія допомагає Ірану з кіберзброєю в обмін на безпілотники

Росія допомагає Ірану отримати передові можливості цифрового спостереження, оскільки Тегеран прагне глибшої співпраці в галузі кібервійськ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

За даними джерел видання, Сполучені Штати розглядають військовий альянс між Росією та Іраном як загрозу.

Можливість співпраці в галузі кібервійськ з'явилася після того, як Іран, за словами американських та іранських офіційних осіб, продав Росії безпілотники для використання в Україні, погодився надати Кремлю ракети малої дальності і постачав танкові та артилерійські снаряди на поле бою.

Тегеран звертається по кібердопомогу поряд із тим, що, за словами американських та іранських офіційних осіб, є запитом на десятки елітних російських бойових гелікоптерів і винищувачів, а також на допомогу в реалізації програми створення ракет дальнього радіусу дії.

Після початку війни Росія передала Ірану засоби зв'язку і спостереження, підслуховувальні пристрої, пристрої для прихованої зйомки і детектори брехні. Імовірно, відтоді Москва поділилася з Тегераном і більш досконалими технологіями, які дають змогу зламувати телефони та інше ПЗ, стверджують джерела видання.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, Іран почав закуповувати у Росії винищувачі Су-35.

Раніше західна розвідка повідомляла, що Росія збирається передати Ірану винищувачі в обмін на дрони-камікадзе.