ЗМІ: Росія може повернути собі домінування в небі України

Російські винищувачі четвертого покоління Су-35 посилюють "домінування" РФ у зоні бойових дій, що може стати тривожною зміною для України та її партнерів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ABC News із посиланням на джерела в українській владі.

За словами високопоставленого українського чиновника, який говорив із ABC News, винищувачі нового покоління дають Росії "все більше домінування" в небі над зоною конфлікту на сході України.

Це потенційно тривожна зміна для Сполучених Штатів Америки та їхніх союзників, оскільки нездатність Росії досягти повної переваги в повітрі протягом усієї війни була ключовим фактором успіхів України на полі бою, зазначає видання.

Західний чиновник на брифінгу минулого тижня заявив, що здатність Росії контролювати небо обмежена протиповітряною обороною і ракетами класу "земля-повітря".

"Ми не бачимо значних змін у цій ситуації" , – сказав він.

Високопоставлений чиновник у Києві сказав, що Росія замінила старі моделі літаків на більш сучасні Су-35. За його словами, Су-35 оснащений "дуже ефективним радаром і ракетами великої дальності", і Росія використовує ці літаки для атак на українські літаки в повітрі, а також для операцій наземної підтримки.

Україна "не має можливостей" протистояти цій загрозі, додав урядовець.

"[Російська] перевага в повітрі є реальним ризиком" , – сказав чиновник, додавши, що отримання більшої кількості систем протиповітряної оборони від США та їхніх союзників наразі є "пріоритетом №1" для України.

Двоє інших українських посадовців підтвердили, що домінування Росії в небі над зоною бойових дій є головною проблемою, а один з них заявив, що Росія має "в 12 разів більше літаків", ніж Україна.

"Це проблема. Ми постійно говоримо американцям, що, врешті-решт, немає іншого рішення, окрім як дати нам [західні] винищувачі" , – сказав один із чиновників.

Адміністрація Джо Байдена досі чинила опір закликам надати Україні винищувачі F-16. У січні президент США відповів "ні", коли його запитали, чи готовий він розглянути цю ідею.

Високопоставлений український чиновник у розмові з ABC News припустив, що зараз у Києві більше погоджуються з тим, що американська військова допомога має бути зосереджена на інших пріоритетах, таких як системи протиповітряної оборони та надання артилерійських боєприпасів.

Чиновник визнав, що постачання сучасних винищувачів, а також ракет до них, потребують "величезної кількості грошей", і вони можуть надійти від США лише за рахунок інших видів військової допомоги.

Полковник у відставці Стів Ганьярд, який також є дописувачем ABC News, припустив, що перевага Росії в повітрі може здебільшого зводитися до чисельності.