В Угорщині остаточно схвалили вступ Фінляндії до НАТО

Парламент Угорщини в понеділок після кількох місяців відтермінувань остаточно схвалив вступ Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу, повідомляє Європейська правда.

Президент Фінляндії підписав закони про вступ до НАТО

Зі 199 депутатів угорського парламенту за ратифікацію протоколу про членство Фінляндії в НАТО висловились 182 парламентарі, проти проголосували шість.

Таким чином, від повноцінного членства Гельсінкі відділяє лише рішення парламенту Туреччини, яке очікується найближчим часом.

Як відомо, Фінляндія разом зі Швецією у травні 2022 року відмовились від десятиліть політики нейтралітету, оголосивши про намір вступити до НАТО. Але Туреччина виступила проти швидкої ратифікації протоколів про вступ обох країн, пославшись на їхню недостатню боротьбу з тероризмом.

Однак у березні Анкара вирішила все ж схвалити вступ до Альянсу Фінляндії, заявивши, що Швеція не виконує взятих на себе антитерористичних зобов'язань. Із цим не погоджується і Стокгольм, і керівництво НАТО.