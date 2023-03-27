У Білорусі розпочалася пожежа на Мінському автомобільному заводі

У Білорусі сьогодні, 27 березня, розпочалася пожежа на Мінському автомобільному заводі. Над територією підприємства видніється дим, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.

За його даними, приблизно о 19:15 в районі заводу нібито пролунали кілька вибухів. Після цього почалася пожежа.

Представники режиму диктатора Олександра Лукашенка поки що ніяк не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що наприкінці січня в Білорусі спалахнула пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів.

Також ми писали, що в Росії під Москвою почалася пожежа на металургійному заводі "Фрегат".