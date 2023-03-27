Білий дім: США не помітили намірів РФ застосувати ядерну зброю в Україні

Після заяви російського диктатора Володимира Путіна США не помітили ознак будь-якого переміщення ядерної зброї або наміру застосувати ядерну зброю в Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій при Білому домі Джон Кірбі, повідомляє CNN.

"Ми не бачили жодних переміщень тактичної ядерної зброї або чогось подібного після цієї заяви, і ми, звісно, не бачили жодних ознак того, що пан Путін ухвалив якесь рішення про застосування зброї масового знищення, не кажучи вже про ядерну зброю, на території України" , - сказав він.

Кірбі додав, що США продовжують стежити за ситуацією щодо ядерної зброї дуже уважно.

"Ми продовжуємо стежити за цим дуже, дуже уважно. І поки що ми не побачили нічого, що змусило б нас змінити нашу стратегічну позицію стримування" , - підкреслив він.

Нагадаємо, російський диктатор заявив про намір розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі.

Рішення Путіна обурило світових лідерів. Так, у ЄС заявили, що переміщення російської тактичної ядерної зброї до Білорусі несе загрозу європейській безпеці.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що Путін намагається залякати країни, які підтримують Україну, оголосивши про розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Додамо, що віцепрезидент Болгарії Іліяна Йотова закликала РФ та Україну до переговорів після заяви Путіна щодо планів розміщення ядерної зброї в Білорусі.