Шольц підтвердив, що танки Leopard 2 та БМП Marder вже в Україні

Німеччина вже передала Україні 18 важких бойових танків "Leopard 2" та 40 БМП "Marder", повідомляє Ділова столиця.

Цю інформацію підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте із посиланням на Tagesschau.

"Ми доставили, як було оголошено" , — сказав глава німецького уряду.

За даними Міноборони, в Україну прибуло 18 основних бойових танків "Leopard 2А6" з комплектами боєприпасів та запасних частин, а також дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Büffel" з екіпажами, які пройшли навчання у Німеччині.

Der Spiegel повідомляло, що 18 танків "Leopard 2" вже перебувають в Україні.