ЗМІ: Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів
У понеділок, 27 березня, протягом більш ніж чотирьох годин сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, зазнавав масштабної кібератаки. Відповідальність за неї взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16), повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє RTL.
Хакери стверджують, що заблокували сайт Національної асамблеї на знак протесту проти президента Франції Еммануеля Макрона, який, за їхніми словами, підтримує "українських неонацистів" і "плювати хотів на свій народ".
За даними французьких аналітиків, хакерське угруповання сформувалося через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну.
"(Ця група) буде націлена на всі європейські країни, які підтримують Україну або роблять заяви проти Росії. Наприклад, під час президентських виборів вони атакували Чехію, напавши на сайт кандидата Петра Павла", - заявив аналітик із кіберзагроз компанії Thales Ніколя Кінтін.
Нагадаємо, раніше російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.