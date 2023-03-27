ЗМІ: Сайт Національної асамблеї Франції зазнав кібератаки проросійських хакерів

У понеділок, 27 березня, протягом більш ніж чотирьох годин сайт Національної асамблеї, нижньої палати парламенту Франції, зазнавав масштабної кібератаки. Відповідальність за неї взяло на себе проросійське хакерське угруповання NoName057(16), повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє RTL.

Хакери стверджують, що заблокували сайт Національної асамблеї на знак протесту проти президента Франції Еммануеля Макрона, який, за їхніми словами, підтримує "українських неонацистів" і "плювати хотів на свій народ".

За даними французьких аналітиків, хакерське угруповання сформувалося через кілька тижнів після початку російського вторгнення в Україну.

"(Ця група) буде націлена на всі європейські країни, які підтримують Україну або роблять заяви проти Росії. Наприклад, під час президентських виборів вони атакували Чехію, напавши на сайт кандидата Петра Павла" , - заявив аналітик із кіберзагроз компанії Thales Ніколя Кінтін.

Нагадаємо, раніше російські хакери здійснили кібератаку на урядові сайти Італії.