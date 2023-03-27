Зеленський провів засідання Ставки у Дніпрі

Президент Володимир Зеленський уперше провів засідання Ставки верховного головнокомандувача на виїзді – у Дніпрі.﻿, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Зеленський у відеозверненні.

"Щойно провів засідання Ставки – вперше на виїзді, у Дніпрі. Саме тут – у стратегічному місті центру нашої країни, після відвідин Марганця і Нікополя, Запоріжжя, передових позицій наших воїнів у Запорізькій області.

Командувачі оперативних напрямків доповіли фактичну ситуацію – генерал Сирський, генерал Тарнавський – вони були особисто; ті, хто очолює оборону на Донеччині, у найбільш гарячих напрямках. Були й онлайн-доповіді командувачів ОСУВ, що прикривають південь і північ.

Була доповідь Головкома, керівника ГУР МО".

Зеленський повідомив, що на Ставці обговорили загальну ситуацію у прифронтових районах, укріплення і захист українських рубежів по всій протяжності фронту – від Херсонщини до Харківщини.