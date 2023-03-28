Журналісти показали статки нардепа від ОПЗЖ Шуфрича

Видання BIHUS Info з’ясовувало, якими статками, записаними на підставних осіб, володіє близький соратник Віктора Медведчука, народний депутат Нестор Шуфрич, повідомляє Українська правда.

"Близький соратник Медведчука Нестор Шуфрич досі на волі, попри свої проросійські погляди, інцидент із фотографуванням блокпосту, невизнання Росії агресором та інші речі, що мали б насторожувати, але чомусь ніяк не впливають на політика.

Крім того, що Шуфрич досі з мандатом, він ще й із тисячами квадратних метрів і гектарів землі по всій країні, включно з Кримом" , - стверджує видання.

У розслідуванні йдеться про те, що родинні активи Шуфрича можна розділити на дві групи.

Перша – персональні, тобто там, де власниками є або сам Шуфрич, або його дружина чи батько, син чи багаторічний парламентський помічник В'ячеслав Черепаня.

Друга – корпоративні. Там, де власниками є компанії, записані в основному на тих же людей.

Зокрема, родина Шуфрича володіє чотирма маєтками у Конча-Заспі. Це понад 2 тисячі квадратних метрів нерухомості, більше гектара землі – власність на чверть мільйона гривень лише в Козині.

Один з маєтків на майже гектарі – з виходом до води – оформлений за договором дарування. Орієнтовна вартість "подарунка" становить 120-130 млн грн.

Другий маєток площею 358 м кв. і 15 соток землі записані на дружину Шуфрича Катерину Майкову і її фірму.

Третій маєток – у власності сина нардепа Олександра і знаходиться поруч із батьковим. Площа цього маєтку 300 м кв., а його вартість становить близько 30 млн грн.

Четвертий маєток належить компанії, створеній батьком Шуфрича. Ця компанія згодом опинилася у власності кіпрської структури і жінки Тетяни Скакун із пропискою в селі Харпачка Вінницької області.

На початку березня замість Шуфрича-старшого у компанію зайшов угорець Дьорч Штофа.

Крім того, в центрі Києва у Шуфрича і його сина є 6 квартир площею 430 кв. м, вартість яких може сягати 130 млн грн.

Також родина нардепа має землю, квартири, будинки в Ужгороді.

Наприкінці січня 2014 року батько Шуфрича став власником апартаментів в Одесі на 500 кв. м і двох паркомісць. У липні 2021 року син нардепа купив у місті одразу три паркомісця і два нежитлових приміщення площею 630 кв. м.

Загалом нежитлові приміщення Шуфричів можуть коштувати більше 100 млн грн.

У сюжеті йдеться і про те, що в селі Проців Київської області батькові Шуфрича належить комплекс "Конюшня Бутенко". Ще частина землі та нерухомості записана на помічника нардепа Черепаню

Загалом Черепаня є співвласником низки агрокомпаній, які орендують та обробляють тисячі земельних ділянок в Івано-Франківській, Тернопільській і Львівській областях.

Також із Шуфричем пов'язані мисливські угіддя у Закарпатській, Сумській областях і посеред заповідної зони на Київщині.

Крім того, одним із найвідоміших активів, в якому фігурує Шуфрич, є "Київський річковий порт".

Серед акціонерів "Київського річкового порту" – угорська компанія "St George Residence", яка належить родині вже згадуваного Штофи.

Ще Шуфрич має маєток у тимчасово окупованому Криму, він розташований біля маєтку Медведчука.

Деталі про майно нардепа і на кого воно записане розповіли у сюжеті BIHUS Info.

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