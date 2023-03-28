Карти ISW: ЗСУ уразили базу ворога у Мелітополі, РФ наступає у Бахмуті

Війська РФ вдарили по основі окупантів у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області. Російські війська досягли незначних успіхів на півночі та південному заході Бахмута Донецької області.﻿ Про це, з посиланням на звіт ISW, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Луганський напрямок: окупанти намагаються просуватися на лінії Сватове - Кремінна

Російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна і станом на 27 березня досягли незначних успіхів у районі Сватового. На кадрах із геолокацією видно, що російські війська просунулися до Райгородки, за 12 км на захід від Сватового.

За даними росЗМІ, окупанти нібито відбили атаки українських ДРГ поблизу Стельмахівки, за 12 км на північний захід від Сватового. Війська РФ також продовжують спроби просунутися на захід від Майданчика (15 км на північ від Кремінної). За даними офіційного представника Східної групи військ України Сергія Череватого, російські війська по лінії Куп'янськ – Лиман.

Донецький напрямок: війська РФ трохи просунулися на півночі Бахмута

Окупанти продовжували атаки в Бахмуті та його околицях. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 24 та 26 березня, показують, що окупанти, ймовірно, просувалися кількома вулицями на північному заході Бахмута.

За даними росЗМІ, бойовики групи "Вагнера" просунулися в межах комплексу АЗОМ на півночі Бахмуту. На кадрах із геолокацією, опублікованих 27 березня, видно, як керівник "Вагнера" Євген Пригожин відвідує школу №5 недалеко від центру Бахмута. Російські блогери стверджували, що 26 березня бойовики ПВК вийшли до залізничної лінії на півночі Бахмута та продовжили наступ у межах міських районів на півночі та південному заході міста.

Також російські війська провели безуспішні наступальні операції в районі Авдіївки та на південно-західній околиці Донецька біля Мар'їнки. Російські джерела стверджували, що 26 березня окупанти вирушили на північну околицю Мар'їнки та продовжили бої за населений пункт. На кадрах з геолокацією також видно, що окупанти просунулися на північ від Новомихайлівки, приблизно за 10 км на південь від Авдіївки.

Південний напрямок: ЗСУ завдали удару по базі окупантів у Мелітополі

Армія РФ дедалі частіше розкидає бойові частини вздовж усієї лінії фронту, зокрема на півдні України. 27 березня російські джерела стверджували, що на запорізькому напрямі діє 136-та мотострілецька бригада (58-а загальновійськова армія, ПВО). Особовий склад 136-ї мотострілецької бригади також помічений в районі Вугледара та на Авдіївському напрямку.

Розгортання різних з'єднань ВДВ по всій лінії фронту ще раз вказує на те, що окупанти не зосередили свої елітні сили для будь-якого узгодженого наступу на одній окремій ділянці фронту.

Російські сили знизили темпи обстрілів Херсонської області з 90-100 до 50-60 разів на добу. За інформацією спікера ВПС України Юрія Ігната, окупанти переобладнають некеровані авіабомби ФАБ-500 у керовані ракети для заміни крилатих ракет.

ЗСУ завдали удару HIMARS по гуртожитку російських військових та співробітників МВС в окупованому Мелітополі Запорізької області. Також за даними Південного оперативного командування України, ЗСУ завдали ударів по трьох районах зосередження російських військ на сході Херсонської області.