В Україну з Болгарії "таємно" може потрапити величезна кількість боєприпасів - ЗМІ

Болгарія через посередників ймовірно продасть Україні велику кількість боєприпасів, що може суттєво вплинути на хід війни.﻿ Про це йдеться в публікації Euractiv, повідомляє Європейська правда.

У міністерстві оборони Болгарії повідомили, що передадуть старі боєприпаси вартістю майже 175 мільйонів євро державному військовому заводу ВМЗ, а натомість отримають нові боєприпаси.

Колишній міністр оборони Бойко Ноєв в інтерв'ю bTV пояснив: мета цього рішення полягає в тому, щоб величезна кількість старих боєприпасів зі складів болгарської армії потрапила до України.

"Це найбільше переозброєння болгарських сухопутних військ в новітній історії. Це величезна кількість боєприпасів - сотні тисяч. Відбувається величезне зростання цін на боєприпаси, і ВМЗ буде продавати ці боєприпаси через посередників в Україну" , - сказав колишній міністр.

"Це така кількість боєприпасів, яка може переломити хід війни на деяких напрямках на українському фронті" , - додав він.

Болгарська армія має запаси боєприпасів радянського зразка, які потрібні українській армії для поповнення своїх запасів зброї.

Раніше видання Euractiv з’ясувало у своєму розслідуванні, що поставки зброї в Україну на мільярди євро з Болгарії не припинилися попри офіційні заяви влади в Софії.

У понеділок міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував, що схема з ВМЗ була узгоджена лише "з метою поновлення запасів воєнного часу" для армії.

Він додав, що це є частиною рішення Національних зборів про "підтримку України". Стоянов не відповів, що його міністерство буде робити з боєприпасами.

Президент Румен Радев, який керує країною за відсутності регулярно обраного уряду і парламенту, публічно виступав проти поставок зброї в Україну.

Кілька днів тому в Брюсселі Радев оголосив, що Болгарія продаватиме зброю та боєприпаси іншим європейським країнам за умови, що вони не будуть відправлені в Україну. Він заявив про це попри рішення парламенту в середині грудня про те, що болгарська армія буде направляти військову допомогу безпосередньо в Україну.

Якщо боєприпаси будуть передані з армії на військовий завод, а потім експортовані через посередників в Україну, Радев може продовжувати говорити своїм прихильникам, що Софія не допомагає Україні.