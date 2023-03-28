Генштаб: ЗСУ за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ та 7 танків
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби українські захисники ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 безпілотників ворога.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,
- танків - 3602 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од.,
- артилерійських систем – 2 653 (+15) од.,
- РСЗВ – 525 (+2) од.,
- засобів ППО – 277 (+0) од.,
- літаків – 305 (+0) од.,
- вертольотів – 291 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од.,
- крилатих ракет - 911 (+0) од.,
- кораблів/катерів - 18 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 287 (+2) од.
Дані уточнюються.