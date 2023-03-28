Генштаб: ЗСУ за добу знищили 570 окупантів, 13 ББМ та 7 танків

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні проти України – лише минулої доби українські захисники ліквідували 570 окупантів, 13 ББМ, 15 артилерійських систем та 19 безпілотників ворога.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.03.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 171 730 (+570) осіб ліквідовано,

танків - 3602 (+7) од.

бойових броньованих машин – 6 966 (+13) од.,

артилерійських систем – 2 653 (+15) од.,

РСЗВ – 525 (+2) од.,

засобів ППО – 277 (+0) од.,

літаків – 305 (+0) од.,

вертольотів – 291 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19) од.,

крилатих ракет - 911 (+0) од.,

кораблів/катерів - 18 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9) од.,

спеціальної техніки – 287 (+2) од.

Дані уточнюються.